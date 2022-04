Neues Nutzungskonzept geplant : Festhalle: Zadra steigt im Sommer aus, Stadt sucht neuen Pächter

Zweibrückens Musentempel, die Festhalle. Musen hin oder her: Die Veranstaltungsstätte verursacht Jahr für Jahr hohe Verluste. Das Gästeaufkommen ist nicht so hoch, wie erhofft. Die beiden vergangenen Jahre im Zeichen von Corona haben die Situation weiter verschärft. Ein neuer Pächter wird sicher lange am Rechenschieber sitzen, ehe er sich vertraglich zu einem Engagement verpflichtet. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Nach 14 Jahren Engagement will sich die Zadra-Gruppe „auf Kernmarken konzentrieren“. Neue Verpachtung wird laut Wosnitza zeitnah ausgeschrieben.

Die Stadt muss sich auf die Suche nach einem neuen Pächter für die Festhalle in Zweibrücken machen. Wie Jens John, Pressesprecher der Stadtverwaltung, am Donnerstag mitteilte, steigt der bisherige Pächter, die Zadra-Gruppe, nach 14 Jahren Engagement aus.

„Nach 14 Jahren ist es an der Zeit, die Festhalle in neue Hände zu geben. Wir wollen uns künftig voll und ganz auf die Weiterentwicklung unserer eigenen gastronomischen Betriebe und Hotels konzentrieren“, wird Roland Zadra, dessen Zadra-Gruppe bis dato Pächter war, in der Pressemitteilung zitiert.

Für die Festhalle soll es künftig ein verändertes Nutzungskonzept geben. „Ziel ist es, das Catering-Angebot auszuweiten, um so für ein breites Spektrum von Interessenten weiterhin attraktiv zu sein“, wird Werner Brennemann, Geschäftsführer der Stadtwerke Zweibrücken, welche von Beginn an Betriebsführerin des Musentempels ist, zitiert. Die Herausforderungen der Corona-Pandemie sowie weitere Faktoren hätten diese Überlegungen notwendig gemacht.

Das neue Konzept sei übrigens in Beratung mit der Zadra-Gruppe entstanden, erklärt Stadtsprecher John in der Pressemitteilung weiter. Die Verpachtung solle nun zeitnah ausgeschrieben werden.

Wie berichtet, sieht sich die Zadra-Gruppe, die zwei Hotels (in der Fasanerie und am Rosengarten), das Wirtshaus samt Biergarten an der Schließ sowie vielfältige Gastronomie im Fashion Outlet betreibt, harten Rahmenbedingungen ausgesetzt – wie alle Hoteliers und Gastronomen in Deutschland. Zuletzt musste die Gruppe wegen der – nun aufgehobenen – strikten Besuchsregeln („2G-plus“) das neue Restaurant Noa im Rosengarten-Hotel und das Wirtshaus schließen. Beide Adressen sind mittlerweile aber wieder geöffnet, sagte Zadra.