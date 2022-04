Ziel: Fachkraft bis Ende 2023 einstellen : Alle wollen die Gemeindeschwester

Das Modellprojekt „Gemeindeschwester plus“ wurde im August 2017 in Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen. Das Foto zeigt die damalige Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD, links) bei der Vorstellung der Initiative mit der Gemeindeschwester Maria Di Geraci-Dreier. Viereinhalb Jahre lang schon gibt es also die „Gemeindeschwester plus“. Und den Zweibrücker Rat wurmt, dass es vor Ort – im Gegensatz etwa zur Nachbarstadt Pirmasens – immer noch keine solche Fachkraft gibt, die Menschen ab 80 Jahren unterstützen und beraten soll. Foto: dpa/Dennis Möbus

Zweibrücken Stadtrat einstimmig dafür, bis Ende 2023 eine „Gemeindeschwester plus“ einzustellen. Beim Land, das die Maßnahme fördert, sollen aber 1,5 Stellen beantragt werden. Ziel ist es, Pflegebedürftigkeit zu verhindern oder hinauszuzögern.

Kein Wunder also, dass der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einhellig „Ja“ sagte zu der Einstellung einer „Gemeindeschwester plus“. Aber natürlich lag es nicht an dem spannenden Namen, der die Räte überzeugte. Sondern vielmehr an dem Vortrag von Bernd Henner (SPD). Dessen Partei hatte den Antrag gestellt, die Stadt möge 1,5 Stellen für die „Gemeindeschwester plus“ beantragen.

Henner erläuterte das breite Spektrum, das diese Fachkraft – im August 2017 von der Landesregierung ins Leben gerufen – abdecken soll. „Präventive und gesundheitsfördernde Beratung, Hausbesuche, Vermittlung konkreter Unterstützungsangebote, Erfassung von Angeboten zur Teilhabe im nahen Wohnumfeld des Betroffenen“ und vieles mehr. „Es ist eine Kümmerin“, sagte Henner. Diese solle helfen, dass der von ihr betreute Bürger länger zuhause wohnen bleiben kann, dass er nicht so schnell in ein Heim muss, ja, dass er vielleicht gar nicht in ein Heim muss. Die Gemeindeschwester plus solle auch helfen, Senioren, die nach einem Krankenhaus-Aufenthalt gerade in die Wohnung zurückgekehrt sind, keinen Rückfall erleiden und wieder zurück in die Klinik müssen. Henner sprach davon, „einen Drehtür-Effekt zu vermeiden“.