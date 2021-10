Kita in Gabelsbergerstraße öffnet erst in zweiter Hälfte von 2022 : Wasserschaden torpediert Zeitplan massiv

Kita in Gabelsbergerstraße öffnet erst in zweiter Hälfte von 2022

Zweibrücken Stadt rechnet mit Eröffnung von neuer Kita in Gabelsbergerstraße erst in zweiter Hälfte von 2022. Nach Wasserschaden wurde Schimmelbildung festgestellt, der gesamte Boden muss ausgetauscht werden. Versicherung trägt Großteil.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) benennt den Schrecken ohne Wenn und Aber: „Das ist der denkbare Supergau!“ Bei einem Pressegespräch im Rathaus informierten Wosnitza, Bürgermeister Christian Gauf (CDU) sowie Vertreter von Jugend- und Bauamt am Dienstag über den Stand der Dinge in Sachen Kita Gabelsbergerstraße.

Letzter Stand war, dass ein geplatzter Schlauch für einen erheblichen Wasserschaden auf der Baustelle gesorgt hat (wir berichteten). Doch dem nicht genug. Denn nun steht fest: Der entstandene Schaden ist so massiv, dass sich die Eröffnung der Kita deutlich verzögert. Nach der aktuellen Lage geht das Rathaus davon aus, dass die Kita erst in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres eröffnet werden wird.

Es gebe keine Anzeichen für Sabotage oder Vandalismus. Ursache sei ein geplatzter Schlauch, der von einem Sanitärcontainer am Kita-Neubau in den Technikraum in der Baustelle führte. Das Wasser sei in den Boden eingedrungen und habe sich Schritt für Schritt über die gesamte Länge des Neubaus verteilt.