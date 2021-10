Neue Ausstellung im Stadtmuseum Zweibrücken über starke Pfälzer Frauen : 23 Gegenbeispiele zum Mythos vom „schwachen Geschlecht“

Zweibrücken Die Ausstellung „Aus dem Schatten ins Licht“ widmet sich der über lange Zeit unterdrückten und minder gewürdigten Leistung pfälzischer Power-Frauen.

Das Thema verschwiegene Frauenpower lockte am Freitag 80 Besucher in den Herzogsaal. Es galt, die Ausstellung „Aus dem Schatten ins Licht“ zu eröffnen. Bereits Kultur-Dezernentin Christina Rauch erinnerte in ihrer Begrüßungsrede an die im Gesetz verankerte Gleichberechtigung von Frauen und Männern, doch auch von Einzelnen und Gruppen, denen mit Verständnis, Toleranz und Respekt zu begegnen sei. „Das ist ein politischer Prozess, ein Auftrag, der viel Engagement von jedem Einzelnen bedarf“, sagte sie. Die CDU-Politikerin forderte dazu auf, sich im Alltag einmal selbst zu überprüfen: Nehme ich bei der Besetzung von Führungspositionen doch Rücksicht auf eine mögliche Familienplanung weiblicher Bewerberinnen? Wer geht meistens einkaufen? Frauen hätten für ihre Rechte gekämpft und so sei es ein Bildungsauftrag, jungen Frauen zu vermitteln: „Du kannst alles sein und werden, was Du willst!“ 23 mögliche Vorbilder, die in den letzten 1000 Jahren ihre starke und mutige Frauenrolle in der Pfalz gespielt haben, haben Museumsleiterin Charlotte Glück und ihre Kollegin Regina Heilmann vom Stadtmuseum Ludwigshafen mit großem Recherche-Aufwand ausfindig machen können und mit der Ausstellung vom Schatten ins Licht geholt.