Jugendhilfeausschuss Zweibrücken : Warum trotz vieler freier Plätze Kinder auf einen Kita-Platz warten

Zweibrücken Weitere Neuigkeit: Außer der Eröffnung der Kita Gabelsbergerstraße verzögert sich auch die der Spiel- und Lernstube in der Canadasiedlung.

Lang hatte sich in der Sitzung gewundert, dass es laut der in der Bedarfsplanung stehenden Auslastungs-Tabelle (Stand Juli) 1569 Kita-Plätze insgesamt in Zweibrücken gibt – davon aber nur 1466 belegt sind. Lang verwies dabei auch auf die Kritik des Integrationsbeirats (wir berichteten), dass etliche Migrantenkinder keine Plätze erhielten. Klein antwortete, der Unterschied liege insbesondere daran, dass U2-Kinder bald Ü2-Kinder werden und man für sie deshalb Plätze freihalten müsse, damit sie nicht die Kita wechseln müssen. Auf Merkur-Nachfrage ergänzte die Stadt: „Die Kinder werden über das ganze Jahr hin aufgenommen oder abgemeldet. Für Kinder, deren Eltern einen Platz unterjährig anstreben (z. B. im November), müssen wir diesen trotzdem bereithalten, so dass er bis zum ersten Besuch als unbelegt gilt.“ Auch wegen der betreuungsintensiven Eingewöhnungszeit könnten nicht alle Kinder zur gleichen Zeit in die Kita kommen. Bezüglich der Migranten-Kinder sagte Bürgermeister Gauf im Jugendhilfeausschuss, oft könne man die Wunsch-Kita (etwa in der Innenstadt) nicht anbieten, „aber die Kita in der Canadasiedlung möchten die Eltern dann nicht“. Es sei deshalb „recht unglücklich zu sagen, es gibt keine Plätze“. Gauf räumte aber ein, die Stadt habe „nicht im Blick“, ob Kinder von der städtischen Warteliste bei kirchlichen Trägern Plätze bekommen haben.