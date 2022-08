Oberlandesgericht Zweibrücken erwartet Prozesse infolge Ukraine-Krieg : OLG: Corona war für Gerichte Bremse und Gaspedal zugleich

Zweibrücken Der Präsident des Oberlandesgerichts Zweibrücken Bernhard Thurn hat die Tätigkeit seiner Behörde und der pfälzischen Gerichte in den vergangenen zwei Jahren bilanziert. Infolge des Ukraine-Kriegs befürchtet er eine Prozesslawine.

„Corona hat unsere Tätigkeit stark beeinflusst“, sagt der Präsident des Pfälzischen Oberlandesgerichts Bernhard Thurn am Mittwoch gleich zu Beginn des Jahrespressegesprächs, zu dem er in den OLG-Sitz, das Zweibrücker Schloss, eingeladen hatte.

Ein Indiz dafür, dass die noch immer nicht vollständig überwundene Pandemie auch in den Justizbehörden seines Gerichtsbezirks, zu dem vier Landgerichtsbezirke, darunter der Zweibrücker, und 15 Amtsgerichte, darunter die in Zweibrücken und Pirmasens, gehören, eine Herausforderung war. Besonders zu Beginn.

Schließlich sei es aber nicht ganz so schlimm, aber doch „zu Verzögerungen in dem einen oder anderen Verfahren“ gekommen, resümiert der OLG-Präsident. Im März 2020 habe seine Behörde die Amts- und Landgerichte der Pfalz lediglich gebeten, den Sitzungsbetrieb auf das zwingend erforderliche Maß zu beschränken und alle anderen Verhandlungstermine abzusagen. „Es ging darum, die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, Infektionen zu vermeiden und trotzdem die wichtigsten Funktionen aufrecht zu erhalten.“ Das OLG habe bis dieses Frühjahr nicht ohne Mund- und Nasenmaske betreten werden dürfen, berichtet Thurn. Und bis heute habe man „kein Zutrittsrecht, wenn man zur häuslichen Absonderung verpflichtet ist oder Krankheitssymptome aufweist“.

Auf Nachfrage unserer Zeitung wünscht sich der OLG-Präsident eine Neuauflage der jüngst ausgelaufenen gesetzlichen Regelung, nach der Verfahren länger als die in der Strafprozessordnung vorgeschriebenen drei beziehungsweise vier Wochen ausgesetzt werden dürfen. Denn, so argumentiert Thurn am Mittwoch, die Pandemie sei längst nicht vorbei, und es komme immer mal wieder vor, dass Prozesse „platzen“, weil Verfahrensbeteiligte an dem Covid-19-Virus erkrankten und deshalb die Frist nicht eingehalten werden könne. „Corona-Fragen werden uns weiter beschäftigen, wenngleich auch nicht mehr in so intensiver Form“, wagt der OLG-Präsident eine Vorausschau.