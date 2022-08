Gottesdienst Kirchengemeinde Ixheim mit Lesung Sarina Keller : Ein Gottesdienst für Daheimgebliebene

Zweibrücken Nach dem gelungenen Gemeindefest lädt die Protestantische Kirchengemeinde Ixheim Ende August zu einem Gottesdienst für Daheimgebliebene ein. Mit den Sylter Strandkorbgeschichten, vorgelesen von der Zweibrücker Autorin Sarina Keller, ist Urlaubsgefühl garantiert.

Gerade in diesem Jahr scheint das Reisebedürfnis nach Jahren der Einschränkung größer zu sein, als je zuvor. „Doch um die Seele baumeln zu lassen und dem Geist neue Nahrung zu geben braucht es keine Reise zu fernen Stränden oder unbekannten Stätten“, ist Pfarrer Martin Bach überzeugt. Und so geht es in dem ökumenischen „Gottesdienst für Daheimgebliebene“, zu dem die Protestantische Gemeinde Zweibrücken-Ixheim für kommenden Sonntag, 21. August, um zehn Uhr einlädt, genau darum: Urlaub vor der Haustür, es sich so richtig gut gehen lassen und das ganz ohne Kofferpacken oder Reiseübelkeit. Unterstützt wird der aufgeschlossene Pfarrer von der Zweibrücker Autorin Sarina Keller. Sie liest bereits in einer Art „Ping-Pong-Predigt“ aus ihren „Sylter Strandkorbgeschichten“ vor. Urlaubserinnerungen durch die etwas andere Brille und durchaus mit Tiefgang. Wie etwa „Von dem, der auszog, Sylt zu sammeln“. Was nimmt man mit aus dem Urlaub? Was hat man, um sich zu stärken, selbst, wenn man zu Hause bleibt oder um die Urlaubserholung möglichst lange zu bewahren?