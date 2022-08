Flugzeug erleichterte auch über Region Zweibrücken sein Gewicht : Keine auffälligen Messwerte nach Kerosin-Ablass

Zweibrücken/Mainz Nachdem Ablass von 89 Tonnen Kerosin eines Frachtflugzeugs am Freitagabend über Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind an den rheinland-pfälzischen Bodenmessstationen keine erhöhten Schadstoffwerte festgestellt worden.

Die Boeing 747 hatte wegen Vogelschlags beim Start am Flughafen Hahn Triebwerksprobleme bekommen. Der Pilot entschied deshalb, im belgischen Lüttich statt wie geplant im indischen Mumbai zu lanen, weshalb Kerosin abgelassen werden musste, um das erforderliche Landegewicht zu erreichen, bestätigte die Deutsche Flugsicherung auch die Beobachtungen vieler Bürger des Flugzeugs, unter anderem von Merkur-Lesern in Rosenkopf und Zweibrücken (wir berichteten).

Der rheinland-pfälzische CDU-Landes- und Fraktionschef Christian Baldauf forderte am Montag „valide Zahlen“, wie viel Kerosin am Boden ankomme und welche Auswirkungen dies auf die Umwelt habe. Die Landesregierung von SPD, Grünen und FDP habe es bisher versäumt, die notwendige Infrastruktur für eigene aussagekräftige Messungen zu schaffen. „Die Kerosinablässe lösen massive Sorgen und Ängste bei Anwohnerinnen und Anwohnern aus. So lange keine aktuellen, genauen Messungen am Boden angestellt werden, bleiben diese Sorgen und Ängste“, sagte der Oppositionsführer der aut Deutschen Presse-Agentur.