Vereinsfest und Turnier Reitverein RV Einöd : Unser Motto: „Glückliche Pferde gleich glückliche Menschen!“

Einöd Mit einer Mischung aus sportlichem Leistungswettbewerb rund ums Pferd und familiärem Vereinsfest veranstaltete der RV Einöd vor den Sommerferien sein internes Vereinsturnier.

Aufregung war überall zu spüren jüngst beim Reitturnier des RV Einöd. Für viele Schulpferdereiter aber auch einige Gäste war es das erste oder eines der wenigen Male, dass sich der Reiternachwuchs nicht nur seinem Publikum, sondern auch dem Urteil der Turnierrichter stellen konnte. Zu den Besuchern gehörten Reiterinnen und Reiter aus den Schul-AGs der Ausbilderinnen und Turnierrichterinnen Birgit Hohlweg und Uta Rosenau. Um es gleich vorweg zu nehmen: Alle machten einen guten Job. Richterin Larissa Beeck konnte durchweg Noten im Siebener-Bereich und sogar ein paar mal 8,0 vergeben. Die Jüngsten bewiesen ihr Talent im Sattel in einem Führzügel-Wettbewerb Cross-Country mit überqueren des Hügels im so genannten Entlastungssitz, über Bodenstangen oder im Hütchenslalom. Neben einem einfachen Reiter-Wettbewerb in den drei Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp oder noch ohne Galopp, einem Dressurreiter-Wettbewerb, der ebenso wie der Caprilli-Springreiter-Wettbewerb den Sitz und die Einwirkung des Reiters auf sein Pferd bewertet, wurden auch die theoretischen Fachkenntnisse sowie der fachgerechte Umgang mit dem Pferd geprüft. Viel Spaß machte der Fitnessparcours für Reiter, gestaltet und betreut von den jungen Damen Hannah Simon und Clara Guckel. Gleich zweimal wurde die Höchstzahl von 35 Punkten erreicht, gefolgt von etlichen Teilnehmern mit 34 Punkten. „Um gut reiten zu können, muss der Reiter ebenso fit sein, wie sein Pferd“, erläutert Birgit Hohlweg. Sie freute sich über die durchweg guten Leistungen sowie die großzügige Unterstützung durch den Pferdesportverband Saar sowie Körner Landtechnik in Limbach. Steffen Körner ließ die begeisterten Kinder in der großen Schaufel seines „Weidemann“ mitfahren. Stolz war Birgit Hohlweg über das Engagement unter anderem des Jugendteams mit Hellen und Laura Thiel sowie Franziska Pohl, die zudem über Tierwohl und Kindeswohl aufklärten. Das Motto: „Glückliche Pferde gleich glückliche Menschen!“.