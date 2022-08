Ein weiterer Todesfall im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz : Trotz Stadtfest: Zweibrücker Inzidenz sinkt weiter

Zwar kamen insgesamt über 100 000 Besucher zum Zweibrücker Stadtfest (29.-31. Juli) - aber weil sich alles unter freiem Himmel abspielte, erwies sich das Stadtfest trotz wenig Abstandsmöglichkeiten offensichtlich nicht als Pandemie-Treiber. Foto: Volker Baumann

Südwestpfalz Allerdings hat die Rosenstadt weiterhin die höchsten Neuinfektions-Rate in ganz Rheinland-Pfalz. In Pirmasens starb eine Frau.

Nach aktuellem Stand (Dienstag, elf Uhr) wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz seit Freitag weitere 368 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst, teilt die Kreisverwaltung mit. Davon seien 80 in Zweibrücken, 75 in Pirmasens und 213 im Landkreis (dort unter anderem: 13 Contwig, je 7 in Hornbach und Maßweiler, je 6 in Bechhofen und Rieschweiler-Mühlbach, 5 Dellfeld, je 4 in Reifenberg und Riedelberg, 3 Kleinsteinhausen, je 2 in Großbundenbach, Großsteinhausen, Käshofen, Knopp-Labach und Kleinbundenbach, je 1 in Althornbach, Wiesbach und Winterbach.

Das Landesuntersuchungsamt meldet gleichzeitig folgende Inzidenzwerte (Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen umgerechnet auf 100 000 Einwohner): Zweibrücken 558,5, Kreis Südwestpfalz 481,8 und Pirmasens 390,7.

Damit hat Zweibrücken zwar wie bereits vor einer Woche (und einige Zeit davor) die höchste Neuinfektions-Inzidenz in Rheinland-Pfalz (Durchschnitt 305,9). Das Stadtfest hat sich aber offensichtlich nicht als größerer Pandemie-Treiber erwiesen. Denn die Inzidenz in Zweibrücken ist seitdem sogar gesunken. Vor einer Woche lag die Inzidenz in Zweibrücken noch bei 673,1 (wir berichteten).

Die Hospitalisierungs-Inzidenz wird nur für ganz Rheinland-Pfalz ermittelt. Sie lag am Dienstag bei 3,60 (vor einer Woche noch 4,93).

Stand Dienstag waren insgesamt 43 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet (Zweibrücken, Pirmasens und Rodalben). Davon werden drei intensivmedizinisch behandelt. Weiterhin besteht bei drei hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf Corona.

Dem Gesundheitsamt Südwestpfalz liegen zudem die Informationen von einem weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion vor. „Unsere Gedanken und unser aufrichtiges Mitgefühl sind bei den Angehörigen“, nimmt Landrätin Susanne Ganster Anteil am Tod der Verstorbenen. Die Frau aus Pirmasens verstarb im Alter zwischen 85 und 90 Jahren, ihr Impfstatus war nicht bekannt.

Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen verzögert vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz betreffen auch verschiedene Einrichtungen: Positiv getestet wurden demnach sieben Bewohnende in der Senioren- und Pflegeeinrichtung Wasgaublick in Pirmasens, fünf im Haus Bethesda Thaleischweiler und eine im Haus Kana in Zweibrücken. Dort wurde aktuell ein Besuchsverbot bis 26. August für einen Wohnbereich ausgesprochen. Dagegen konnte im Seniorenhaus „Am Rosengarten“ der Awo in Zweibrücken das Besuchsverbot am Dienstag aufgehoben werden.

Insgesamt wurden bis Dienstag 54 678 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 278 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Diese 54 678 bestätigten Fälle verteilen sich auf: Pirmasens (12 502 / 75 neu), Zweibrücken (11 555 / 80) sowie die Landkreis-Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (4516 / 17), Hauenstein (2558 / 11), Pirmasens-Land (3452 / 27), Rodalben (4636 / 30), Thaleischweiler-Wallhalben (5704 / 56), Waldfischbach-Burgalben (4051 / 24) und Zweibrücken-Land (5704 / 48 neu).