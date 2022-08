Rätseln Sie mit! : Ein ungewohnter Blickwinkel

Was hat unsere Fotografin hier fotografiert? Und vielleicht errät auch jemand, von wo aus? Foto: Nadine Lang

Manchmal reicht es schon, die Perspektive zu wechseln, damit etwas ganz anders ausschaut. Und manche Dinge sehen von verschiedenen Seiten tatsächlich anders aus. Beim heutigen Fotorätsel kommen wohl beide Faktoren zusammen.

Um was handelt es sich? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Erraten wurde unser voriges Rätsel: Die Tiermotive befinden sich am Schaufenster der TiSa Tierbestattung an der Homburger Straße in Ernstweiler. Als Erste wussten Mirjam Kerz und Steffi Quack die richtige Antwort. nlg/Foto: Nadine Lang