67 neue Corona-Fälle : 84-jähriger St. Wendeler stirbt mit dem Coronavirus

St Wendel Das Gesundheitsamt St. Wendel meldete am Donenrstagnachmittag 67 neue Infektionen mit dem Sars-Coc-2-Virus im St. Wendeler Land. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte, starb zudem ein 84 -jähriger Mann aus St. Wendel im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen im Landkreis: 34 in der Kreisstadt St. Wendel, neun in Freisen, vier in Marpingen, zwei in Namborn, acht in Nohfelden, einer in Nonnweiler, drei in Oberthal und sechs in Tholey. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 416,6. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 35 606 Menschen im Kreis mit dem Coronavirus infiziert, 32 634 gelten inzwischen wieder als genesen.