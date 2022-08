Rätseln Sie mit! : Ist das etwa ein neues Schimmbad?

Dieses Motiv gibt es noch nicht lange. Aber im Merkur war schon darüber dieses Jahr schon zweimal groß zu lesen. Foto: Nadine Lang

Das schaut ein wenig nach Wellen aus, die im Sommer, besonders in diesem heißen Sommer, eine tolle Abkühlung sein könnten. Dahinter jede Menge Metallkonstruktion. Was es damit wohl auf sich hat und ob es wirklich was mit der Jahreszeit zu tun hat?

Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Erraten wurde unser voriges Rätsel: Es handelte sich um die Rückansicht des Nardini-Klinikums St. Elisabeth in Zweibrücken.