Reisende in Zweibrücken warteten vergeblich : „Polizeieinsatz“: Zug nach Saarbrücken ausgefallen

Zweibrücken Auf der Zugstrecke Pirmasens-Zweibrücken-Saarbrücken ist am Donnerstagnachmittag eine Regionalbahn ausgefallen. In Zweibrücken, wo der Zug um 16.13 Uhr Richtung Saarland fahren sollte, informierte eine Anzeige zunächst über 30 Minuten Verspätung und dann den kompletten Ausfall.

Als Grund wurde – wie auch auf www.bahn.de – „Polizeieinsatz“ genannt. Über einen solchen war auf Anfrage unserer Zeitung weder den Polizeiinspektionen in Zweibrücken und Pirmasens noch der Bundespolizei in Saarbrücken etwas bekannt. Eine Bahn-Sprecherin sagte auf Merkur-Anfrage, nach ihren Informationen habe es „eine nicht ansprechbare Person“ im Bereich zwischen Zweibrücken und Saarbrücken gegeben. Die Bundespolizei Kaiserslautern berichtete auf Anfrage, sie sei von der Bahn über ein Problem mit einer stark alkoholisierten Person am Bahnhof in Pirmasens informiert worden, ungefähr gegen 16 Uhr. Die Polizei habe aber nicht vor Ort kommen müssen, weil Bahn-Personal die Lage selbst in den Griff bekommen habe und die Person ins Krankenhaus gebracht wurde. Ob es sich trotz der örtlich widersprechenden Informationen vielleicht doch um den gleichen Fall handelt ist unklar.