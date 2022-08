Zweibrücken Fashion Outlet hat zudem neuen Chef : Outlet-Center-Straßen nicht mehr namenlos

„Allee der Rosse“ ist einer der neuen Namen für die sechs Einkaufsstraßen im Zweibrücken Fashion Outlet. Die Straßennamen sollen zudem eine bessere Orientierung bieten. Foto: Sabine Blatt

Zweibrücken Das „Zweibrücken Fashion Outlet“ hat nicht nur einen neuen Chef. Mit den neuen Straßennamen will es die Brücken zur Region festigen und auf Attraktionen dort aufmerksam machen. Außer Zweibrücken ist auf den Schildern nur ein weiterer Ort repräsentiert.

Wer bisher im Zweibrücken Fashion Outlet einen Shop der rund 120 Markenhersteller gesucht hat, konnte sich an den großen wegweisenden Tafeln an den Center-Eingängen orientieren. Dort allerdings war dann ein gutes Zahlengedächtnis zur Orientierung gefragt: Jeder Shop hat zwar eine eigene Nummer, die Einkaufsstraßen aber waren namenlos. Doch jetzt tragen die insgesamt sechs Straßen im Outlet-Center Namen mit lokalem Bezug. Von der Rosen- bis zur Klosterallee, der neue Center Director Uli Nölkensmeier und Oberbürgermeister Marold Wosnitza weihten die Straßen am Dienstag feierlich ein.

Obwohl es sich um keine öffentlichen „Straßen“ handelt, war die Stadt Zweibrücken von Anfang an in das Projekt eingebunden. So soll die Verbindung zwischen Innenstadt, regionalen touristischen Highlights und dem größten Fabrikverkaufszentrum Deutschlands gestärkt werden.

Doch nicht nur die Verbindung, sondern auch das Finden von Shops soll den Besuchern so künftig noch erleichtert werden. Dabei hat das Team aus verschiedenen Abteilungen der Verwaltung des Fashion Outlets und der Stadt sich gemeinsam für die Straßennamen entschieden. Der Fokus liege dabei auf dem regionalen Bezug. Wichtig aber auch: Die Namen sollen auch für auswärtige Besucher nachvollziehbar und vor allem auch aussprechbar sein. An den Masten, an denen die neuen Schilder befestigt sind, sind QR-Codes angebracht, den man mit dem Handy scannen und somit mehr über Name und die damit verbundenen Sehenswürdigkeiten erfahren kann.

Neuer Outlet-Boss und Stadt-Boss mit neuer Technik: Auf jedem Masten der neuen Straßenschilder finden sich Codes, die per Handy gescannt werden können und dort dann Informationen zu den betreffenden Sehenswürdigkeiten anzeigen. Der neue Outlet-Center-Director Chef Uli Nölkensmeier (links) zeigt Oberbürgermeister Marold Wosnitza, wie’s geht. Foto: Sabine Blatt

Oberbürgermeister Marold Wosnitza gefällt‘s. „Die Verbundenheit zur Region wurde hierbei schön herausgearbeitet und stärkt die Verbindung des Outlets zur Stadt und natürlich umgekehrt. Unsere Stadt und die Umgebung haben so vieles zu bieten! Wir freuen uns, dass das Outlet das auf diese Weise aufgreift und die Verbindung weiter stärkt.“

Auch der neue Center Director Nölkensmeier ist von dem Projekt überzeugt. „Es sind klangvolle Namen schöner, regionaler Highlights. Das bereichert das Outlet und bietet unseren Kundinnen und Kunden zugleich eine gute Orientierung.“

Die Shops behalten natürlich auch ihre Nummern bei. Doch auf den neuen Tafeln an den Eingängen wird zukünftig eben auch der Straßenname dabei stehen. Diese Straßen sind durch gut einsehbare Schilder aus nachhaltigem Material in Holzoptik gekennzeichnet. Die Schilder wurden regional hergestellt und von Hand bemalt.

Jedes Schild ziert ein Symbol, dass dem echten Bauwerk wie dem Zweibrücker Schloss oder dem Kloster Hornbach ganz genau entspricht.

Wer vom Parkplatz aus das Fashion Outlet betritt, überquert zunächst die „Rosenallee“. Die sich, ganz klar, an den beiden Zweibrücker Rosengärten orientiert. Aber auch die Pferde sind hier nicht vergessen worden, schließlich ist Zweibrücken mit seinem Landgestüt die „Stadt der Rosen und der Rosse“: Die „Allee der Rosse“ stößt auf die Mitte des Geländes, den „Schlossgarten“, der auf das Zweibrücker Herzogsschloss anspielt. Von dort aus führt die „Schlossallee“ auf die Klosterallee (angelehnt an das Kloster Hornbach) auf der anderen Seite auf die „Fasanenallee“, welche die barocke Fasanerie-Parkanlage mit dem einstigen Lustschloss Tschifflik würdigt.

Mit diesen Namen ist auch die in der Einladung zu der Zeremonie noch offene Frage beantwortet, wo als Grund für die Straßenbenennungen die enge Verbundenheit des Outlets „mit der Region und der Stadt Zweibrücken“ genannt worden war, weshalb die Namen „an die regionalen Besonderheiten angelehnt sind“: Würde das Outlet etwa auch Attraktionen aus der Region würdigen aus Nachbarstädten wie Pirmasens oder Homburg, die der angestrebten Vergrößerung des Centers kritisch gegenüberstehen? Nein: Bis auf die Klosterstadt Hornbach (aus dem erweiterungsfreundlichen Kreis Südwestpfalz) sind alle Namen aus der Stadt Zweibrücken.

Stichwort Erweiterung: Auch im neuen Teil des Outlets sollen, falls dieser die hohen raumordnungsrechtlichen Genehmigungshürden nimmt, die Straßen Namen tragen.