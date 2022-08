Auf Triwo-Flugplatz : 3500 Besucher bei „Airfield Truckfest“ in Zweibrücken

Viel Zeit für Gespräche unter Kollegen, auch dies war für viele Trucker ein Anlass, zum Airfield-Fest zu fahren. Foto: Markus Hagen

Zweibrücken Die zweite Auflage der Veranstaltung hatte jetzt sogar noch etwas mehr Lkw zu bieten als die erfolgreiche Premiere vor Corona.

Vor drei Jahren hatte der Verein „Trucker Freunde Rheinland-Pfalz“ zum ersten „Airfield Truckfest“ auf den Flugplatz Zweibrücken eingeladen. Rund 170 Trucks verschiedenster Größen konnten besichtigt werden. Es gab Einblicke in das Berufsleben der „Trucker“, zahlreiche Bands und DJs sorgten für die passende Livemusik an den drei Tagen im August 2019. „Es war ein voller Erfolg und nur zu gerne hätten wir die nächste Auflage organisiert“, erzählt nun der stellvertretende Vorsitzende Jörg Litzenberger. Aber dann machte ein Jahr später Corona alle Pläne für das nächste Truckfest zunichte.

Am vergangenen Wochenende war es aber dann soweit: Das zweite Airfield Truckfest konnte steigen, wieder auf dem Triwo-Flugplatz Zweibrücken. Litzenberger und seine vielen Helfer und Freunde, etwa 60 Mitarbeiter waren an den drei Tagen im Einsatz, freuten sich über die vielen Besucher und Gäste, die den Weg zu diesem Fest gefunden haben. „Schön, dass mit gut 3500 Besuchern unsere Veranstaltung etwa die gleiche Resonanz wie vor drei Jahren fand“, zog Litzenberger eine positive Bilanz der drei Tage.

Die Zahl der Trucks mit Fahrern aus Deutschland, Luxemburg und Frankreich stieg sogar gegenüber der ersten Auflage von 170 und 180. Den Besuchern wurde einiges geboten. In Gesprächen mit den Truck-Fahrern gab es Einblicke in das Berufsleben. Es gab viel zu erzählen und etliche Gäste interessierten sich für das Leben eines Truckers. „Unser Leben findet eigentlich auf der Straße und in unseren Truck statt“, berichtet Robert Polinsky, der mit seinem 16,50 langen 40-Tonner DAF 510 aus Rostock mit gut 880 Kilometern die weiteste Anreise nach Zweibrücken hatte. Der Blick in die Fahrerkabine mit Schlafkabine lohnte sich auf jeden Fall. „Vieles ist individuell eingerichtet mit Leder, einfach gemütlich“, meint Polinsky. Kein Wunder auch, verbringen doch die Fahrer mehr Zeit dort als in ihrer Wohnung. „Unserer Fahrerkabine ist schon mehr als ein Wohnzimmer zu Hause“.

Viele Stunden sind die Trucker auf Achse. Die Kilometerleistung geht in den sechsstelligen Bereich in einem Jahr. Jochen Schmidt aus Mannheim fährt mit seinem Merceds Benz, Baujahr 1983, jährlich 150 000 bis 180 000. „Viel Kontakt zu Kollegen auf den Parkplätzen gibt es nicht. Abends ist man froh, wenn man in der Koje liegt.“

Ein Fest wie in Zweibrücken sei eine tolle Veranstaltung. „In den drei Tagen hat man viele Möglichkeiten zu Gesprächen mit den Kollegen, das macht den Reiz für mich aus, auch diesmal wieder vorbeizuschauen“, erklärt Jochen Schmidt. Und auch Julian Meyer von der Spedition Litzenberger fand diese Veranstaltung als ein „Muss“ in seinem Terminkalender. „2019 war ich bei der ersten Auflage dieses Airfield-Fests dabei. Klar, dass ich auch in diesem Jahr sehr gerne an den drei Tagen mit meinem Truck vor Ort war.“

Während Meyer es ja nicht weit nach Zweibrücken hatte, nahmen viele der Trucker weite Anreisen auf sich. „Klar, dass man dies mit einer Tour im Bereich Südwesten Deutschlands verbunden hat, um nach Zweibrücken zu unserem Fest anzureisen“, sagt Jörg Litzenberger, der auch diesmal mit seinen Kollegen für ein ausgefeiltes und buntes Rahmenmusikprogramm auf der Bühne an allen drei Tagen gesorgt hatte.