Prozess-Auftakt am Amtsgericht Zweibrücken : Wüterich aus Wattweiler soll Fahrschüler gewürgt haben

Prozess-Auftakt am Amtsgericht Zweibrücken

Zweibrücken Ein 62-Jähriger muss sich seit Mittwoch im Amtsgericht Zweibrücken verantworten, weil er auf einen jungen Führerscheinanwärter losgegangen war.

„Sowas habe ich noch nie erlebt“, sagte der Chef einer alteingesessenen Gersheimer Fahrschule. Der 52-Jährige hat am Mittwoch als Zeuge am Amtsgericht Zweibrücken gegen einen 62-Jährigen aus Wattweiler ausgesagt, dem Rechtsreferendarin Vanessa Becker in ihrer Anklageschrift Körperverletzung und Beleidigung vorwirft.