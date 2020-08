Rätseln Sie mit! : Romantisch zugewuchert

Das heutige Bilder-Rätsel entführt uns in eine andere Jahreszeit. Zumindest der Hintergrund dazu, denn dieses verwachsene Etwas ist natürlich in dieser Woche aufgenommen worden. Doch wo und was ist das? Foto: Nadine Lang

In eine andere Jahreszeit entführt das heutige Bilder-Rätsel. Zumindest der Hintergrund dazu, denn dieses verwachsene Etwas ist natürlich in dieser Woche aufgenommen worden. Doch wo und was ist das?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadine Lang

Schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de oder als Kommentar zu dem Beitrag auf unserer Facebookseite.