Merkur-Fotorätsel : Hinter dem Maschendrahtzaun

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgestöbert?

Ein einsamer Turm hinter einem Zaun – das wird den ein oder anderen Serienkucker möglicherweise an eine damals fast unmögliche Endzeitkatastrophe erinnern. Tatsächlich ist dieser „Turm“ mit nichts Schaurigem in Verbindung zu bringen. Aber um was handelt es sich hier und wo ist es? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.