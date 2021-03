Wo hat unsere Fotografin nur das heutige Motiv aufgestöbert?

Dort oben lässt es sich bei gutem Wetter bestimmt gut aushalten. Bei nicht ganz so sonnigem Wetter zieht es die Menschen eher in das Innere des Gebäudes. Um was handelt es sich hierbei und wo ist es? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.