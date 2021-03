Gefährlich befestigte Sitzgruppe schon seit Anfang 2020 gesperrt : Ärger um Wattweiler Ortsmitte wächst

Die aus Sicherheitsgründen gesperrte Sitzgruppe sollte eigentlich schon seit letztem Sommer wieder nutzbar sein. Doch auch diese Woche sieht es dort so aus. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Seit über einem Jahr ist die Sitzgruppe im Herzen des Zweibrücker Stadtteils gesperrt. Was erst mit Belustigung aufgenommen wurde, sorgt nun für zunehmend genervte Reaktionen.

Der Zweibrücker Stadtteil Wattweiler hat viele schöne Ecken – aber kein richtiges Zentrum, das zum Verweilen einlädt. Deshalb hatte der Ortsbeirat schon im Jahr 2014 beschlossen, ein paar Bänke und eine Sitzgruppe mit Tisch in der Ortsmitte aufzustellen. Die Sitzgruppe steht seit Anfang 2018 – ist aber seit Anfang 2020 nicht mehr nutzbar. Und das, obwohl das Problem eigentlich seit Sommer 2020 gelöst sein sollte.

Was ist da passiert? Der Merkur hat erneut nachgehakt.

Doch neun Monate später heben auf dem BER schon längst Flieger ab – auf dem Dorfplatz in Wattweiler darf man es sich auf der Sitzecke aber immer noch nicht bequem machen. Vielleicht wäre der Turmbau zu Babel der bessere Vergleich gewesen? Denn der wurde bekanntlich nie fertig.

Mittlerweile scheinen auch Wattweiler Bürger sichtlich angefressen. Ein Leser, der sich mit einem Brief an die Merkur-Redaktion wandte, hält es für eine „Frechheit“, dass den Bürgern immer wieder gesagt werde, das Fundament werde montiert und dann passiere doch nichts. Nach wie vor befindet sich die wackelige Wattweiler Sitzecke hinter einem vom UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken) aus Sicherheitsgründen montierten Zaun, der wie ein Käfig wirkt. Verschwunden ist nur der humorvolle Infozettel aus dem Sommer, der von einem im Käfig lebenden Fabelwesen, dem „Steinfresser“, berichtet.

Stattdessen hängen an der Konstruktion nun mehrere Zettel in ziemlich genervtem Tonfall. In großer Schrift steht dort: „Zur Information: Dies ist keine (rot und unterstrichen) Baustelle des Umwelt- und Servicebetriebes Zweibrücken (UBZ)! Verantwortlich (rot und unterstrichen) ist der Ortsvorsteher von Wattweiler, Herr Thomas Körner! Herr Körner kann Ihnen daher Fragen zu der Baustelle (Aufstellung der Sitzgruppe beantworten.“