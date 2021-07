Zweibrücker Immobilien: Hohe Nachfrage, höhere Preis? : Der Immobilienmarkt in Zweibrücken boomt

In Zweibrücken sind die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren gestiegen – was auch an der erhöhten Nachfrage liegt. Das Bild zeigt die Zeilbäumer Straße. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Eine Merkur-Umfrage zeigt: In der Rosenstadt herrscht ein Hauen und Stechen um Häuser und Wohnungen. Das hat auch Einfluss auf den Preis.

„Ein Dach über dem Kopf“, wie es im Volksmund heißt, stellt für die meisten Menschen sicherlich ein Grundbedürfnis dar. Doch ein Haus oder eine Wohnung, egal ob auf Miete oder in Eigentum zu finden, kann mitunter stressig sein. Auch die Preisfrage stellt sich.

Wie schaut die Lage in Zweibrücken aus? Drei Immobilienmakler standen dem Merkur Rede und Antwort.

INFO Immobilien: So viel kosten sie in Zweibrücken Laut dem Internetportal wohnungsboerse.net liegt der durchschnittliche Kaufpreis für eine Immobilien in Zweibrücken aktuell bei 2.385,89 Euro pro Quadratmeter. Für eine 100-Quadratmeter-Immobilie ist der Preis zwischen 2011 und 2020 von 934,63 auf 2034,10 gestiegen. Der Preis für ein Haus erhöhte sich hingegen nicht ganz so stark: Ein Haus mit einer Fläche von 150 Quadratmetern verzeichnete einen Preiszuwachs von 94,70 Euro – von 1.665,74 auf 1.760,44 Euro. Für ein 200-Quadratmeter großes Haus müssen die Käufer 1.474,33 Euro pro Quadratmeter zahlen. 2011 waren es noch 1.230,71 Euro gewesen. Am teuersten sind die Quadratmeterpreise in der Stadt Zweibrücken mit 2.488,88 Euro. Der Stadtteil Wattweiler liegt mit 2.413,57 Euro knapp dahinter. Auch Oberauerbach knackt die 2000-Euro-Marke (2.027,73 Euro). Die Plattform wohnungsboerse.net weist ausdrücklich darauf hin, dass die Preise nur als Anhaltspunkte dienen. Um einen anerkannten Immobilienpreisspiegel zu bekommen, sollen sich Interessenten an die örtliche Gemeinde wenden.

Peter Lanninger: „Solvent sind viele Zweibrücker“

„Die Nachfrage in Zweibrücken ist aktuell sehr hoch“, sagt Peter Lanninger. Gerade Häuser im Grünen seien sehr beliebt. In Windeseile flatterten bei ihm Anfragen rein. „Wenn wir ein Haus mit Garten anbieten – dann haben wir eine sehr hohe Resonanz“, sagt Lenninger. Bei Eigentums- und Mietwohnungen sei das nicht viel anders.

„Die Nachfrage ist aktuell deutlich höher als das, was wir im Portfolio haben“, sagt der Makler. Das liege auch daran, da immer mehr Menschen ihre Häuser nicht zum Verkauf anböten. Der Grund: Viele Leute wüssten nicht, was sie eigentlich mit dem Geld für ihr verkauftes Haus machen sollen. „Wenn ich das Geld auf die Bank lege, dann muss ich mitunter auch Negativzins zahlen.“ Ein Hausverkauf kommt dann für so manchen nicht infrage.

Dem Makler ist natürlich nicht entgangen, dass durch die hohe Nachfrage auch die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren nach oben gegangen sind. Und das teilweise erheblich. Das zeige sich gerade bei einem Haus mit Garten, das sehr nachgefragt ist. „Bei einem tollen Haus ist der Preis in den letzten Jahren um gut 15 bis 20 Prozent gestiegen“, schätzt Lenninger.

Doch „viele Zweibrücker sind solvent – die geben dann gerne auch ein wenig mehr aus, wenn es eine schöne Immobilie ist“, analysiert der erfahrene Immobilienmakler, der seit über 30 Jahren auf dem Markt ist. Auch deshalb werde das Immobiliengeschäft Zweibrücken in den kommenden Jahren gut laufen. „Der Markt wird boomen“, prognostiziert Lanninger. Seine Erklärung: „Es wird in Zukunft noch schwieriger werden, ein neues Haus zu bauen, weil ein Neubau in den nächsten zwei Jahren wohl 30 Prozent mehr kosten wird.“ Als Grund nennt der Immobilienfachmann auch die in die Höhe schießenden Preise für Baumaterialien. Folglich „wird man sich eher eine gebrauchte Immobilie suchen“.

Klaus Baumann: „Die Konkurrenzsituation ist sehr groß.“

Auch Klaus Baumann beobachtet eine Art Ansturm auf die Immobilien der Stadt. Das Interesse sei sogar so groß, dass er allen Anfragen mitnichten gerecht werden könne. Im Gegenteil. „Es sind recht wenige Immobilien auf dem Markt und es stehen sehr viele Kaufinteressen gegenüber“, sieht Baumann wie sein Kollege Lanninger eine hohe Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage. Er spricht in diesem Zusammenhang von einem „typischen Verkäufermarkt“.

Die Folge: „Die Konkurrenzsituation unter den Interessenten ist sehr groß – und das schon seit einigen Jahren“, berichtet Baumann. Hinzu kommt: Unter den Kunden tummelten sich immer mehr Menschen, die nicht aus Zweibrücken kommen – sondern aus „dem Einzugsgebiet Saarbrücken und Kaiserslautern“.

Bevorzugte Objekte im Zweibrücker Raum gibt es nach seinen Beobachtungen nicht. Miet- und Eigentumswohnungen in der Stadt seien unverändert beliebt – gerade bei Singles. Doch das Haus mit Garten, etwas abgelegen vom städtischen Trubel, werde attraktiver. „Der Trend geht aktuell klar zum Einfamilienhaus im Grünen“, konstatiert Baumann. „Die Älteren bevorzugen eher einen Bungalow.“

Das könnte, vermutet er, auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängen: „Viele sagen sich nun: Ich will meinen Garten und meine Freiheit haben.“

Benjamin Glass: „Der Trend in Kleinstädte zu ziehen, wird anhalten.“

Benjamin Glass spürt „nach einer kleinen Delle zu Pandemie-Beginn ebenfalls eine hohe Nachfrage“. Das gelte sowohl „für Kauf- als auch für Mietobjekte“. Bei ihm ist das Wohnen auf Miete weiterhin beliebter: „Bei uns kommt auf circa zehn Anfragen nach Mietwohnungen eine Anfrage nach einem Haus“, skizziert Glass. Doch auch ein Hauskauf ab einer gewissen Größe wird nachgefragt. „Ab circa 100 Quadratmeter nimmt die Zahl der Anfragen prozentual zu.“ Heißt: Je größer das Haus, desto angefragter ist es. Ebenso auffällig: „In letzter Zeit erhalten wir vermehrt Anfragen aus dem Großraum Berlin und Baden-Württemberg.“ Eine Momentaufnahme – oder doch mehr? „Ich glaube, dass der Trend, in Kleinstädte oder auf das Land zu ziehen, anhalten, vielleicht sogar zunehmen wird“. Zumindest dann, wenn es eine gute Infrastruktur gebe oder sie geschaffen werde. Etwa durch „Einkaufsmöglichkeiten, ÖPNV und Kindergärten“.

Dass in der Folge Großstädter mit höherem Budget den Einheimischen die eine oder andere Immobilie wegkaufen könnten, sei somit nicht ausgeschlossen. „Besonders relevant ist der Anteil von Interessenten aus Großstädten beim Verkauf von Mehrfamilienhäusern bzw. Renditeobjekte.“ Also bei Häusern, die die Käufer nicht selbst beziehen, sondern weitervermieten. Doch Glass beruhigt auch: „Die Hoffnung der Großstädter, ein ‚Schnäppchen‘ zu machen, lässt Einheimischen noch Chancen.“

