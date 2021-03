18 weniger Infizierte als am Vortag in gesamter Gesundheitsamts-Region Südwestpfalz : Zweibrücken nur noch in Corona-Warnstufe gelb

18 weniger Infizierte als am Vortag in gesamter Gesundheitsamts-Region Südwestpfalz

Südwestpfalz Corona-Tote waren in der Region Südwestpfalz am Dienstag keine zu beklagen.

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz haben sich am Dienstag 21 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Davon leben 14 Menschen im Landkreis, 5 in Pirmasens, 2 in Zweibrücken. Damit bleiben mit Inzidenzzahlen von 93,9 und 87,0 der Kreis und Pirmasens in der Corona-Alarmstufe rot. Zweibrücken sinkt auf 32,2 und damit von orange in die Warnstufe gelb.