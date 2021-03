Weil Gesundheitsamt Südwestpfalz Kontaktverfolgungssystem SORMAS noch nicht nutzt : Hoffnung Zweibrückens auf Corona-Lockerungen droht zu platzen: Laut Landes-Regeln „Modellkommune“ nicht möglich

Zweibrücken hat aktuell deutschlandweit die sechtsbeste Corona-Inzidenzzahl und seit Pandemie-Beginn die wenigsten Toten (auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl). Dennoch erlauben die rheinland-pfälzischen Regeln nicht, dass Zweibrücken „Modellkommune“ für Corona-Lockerungen wird. Oder macht das Land eine Ausnahme?

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte am Mittwoch angekündigt: „Wir werden in Rheinland-Pfalz nach Ostern einen Modellversuch starten. Wir wollen auf das Prinzip setzen, Anstrengung lohnt sich! Wenn eine Kommune Infektionswerte unter 50 hat und die Kriterien für eine Modellregion erfüllen kann, sind dort wieder mehr Kultur, Sport, Gastronomie und Einzelhandel möglich.“

„Anstrengung lohnt sich“ – das müsste eigentlich für kaum eine andere Kommune so sehr gelten wie Zweibrücken. Denn die Rosenstadt hat seit Pandemie-Beginn, insbesondere aber in den vergangenen Monaten, bundesweit mit die stabilsten Inzidenzzahlen (Neuinfektionen je rechnerisch 100 000 Einwohner in den jeweils letzten sieben Tagen) unter 50.

Derzeit liegt die Inzidenz in Zweibrücken bei 32,2 – das ist der zweitbeste Wert in Rheinland-Pfalz (wo der Durchschnitt bei 84,1 liegt). Und sogar bundesweit hat Zweibrücken derzeit die sechstniedrigste Inzidenzzahl.

Seit Pandemie-Beginn vor etwa einem Jahr hatte Zweibrücken in ganz Süd- und Mitteldeutschland die niedrigste Inzidenz. Das nächste Gebiet mit niedrigerer Inzidenz liegt schon in Niedersachsen, der Landkreis Northeim – dort allerdings gab es 35 Corona-Tote, in Zweibrücken nur 4. Die Zahl der Corona-Toten im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist nirgendwo in Deutschland niedriger als in Zweibrücken.