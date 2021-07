Auch Zweibrücken vorne mit dabei : Verschuldung in Rheinland-Pfalz ist deutschlandweit am höchsten

Verschuldung in Rheinland-Pfalz ist deutschlandweit am höchsten

Bad Ems/Zweibrücken Die Schulden in den rheinland-pfälzischen Kommunen sind 2020 zwar leicht gesunken – dennoch weist das Bundesland den höchsten Schuldenstand auf. Auch Zweibrücken ist vorne mit dabei.

Innerhalb der Landkreisbereiche (Kreise inklusive der zugehörigen Verbands- und Ortsgemeinden) verbuchte der Westerwaldkreis die geringsten Schulden (420 Euro pro Kopf). Die höchsten Schulden pro Kopf hatte der Landkreisbereich Kusel: Mit rund 6430 Euro war der Wert rund fünfzehn Mal so hoch wie im Westerwaldkreis. Die Spannweite zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Schuldenstand pro Kopf nahm 2020 weiter zu. Insgesamt liegt die durchschnittliche Verschuldung in den Landkreisen in Rheinland-Pfalz laut Statistischem Landesamt bei 2063 Euro. In der Südwestpfalz sind es 1419 Euro.