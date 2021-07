Südwestpfalz-Pirmasens-Zweibrücken : Drei weitere Corona-Fälle in der Region

Südwestpfalz Am Donnerstag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts drei weitere Covid-19-Fälle bestätigt – zwei davon in Pirmasens, einer in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Das Landesuntersuchungsamt meldete die Inzidenz­werte 2,9 für Zweibrücken, 3,1 (Landkreis Südwestpfalz) und 19,9 (Pirmasens).

Zwei der neuen Fälle waren als enge Kontaktpersonen bereits in Quarantäne. Beim dritten Fall handelt es sich um einen Reiserückkehrer aus der Türkei.