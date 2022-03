Bei Hornbachbrücke Schwalben-/Stettinstraße : Zwei Verletzte: Blutiger Streit in Zweibrücken

Zwei Verletzte: Blutiger Streit in Zweibrücken

Wurde einer der Beteiligten durch einen Schlag mit einer Bierflasche (Symbolbild) verletzt? Am Tatort lag eine zerbrochene Flasche. Foto: picture alliance / dpa/Tobias Hase

Zweibrücken Beide Beteiligten – junge Männer – wurden ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Jugendliche sind nach einer Auseinandersetzung am Sonntag kurz nach 16.30 Uhr in Zweibrücken verletzt worden. Die Polizei bestätigte am Abend auf Merkur-Anfrage, dass beide ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Polizei war noch nicht bekannt, ob die Verletzten dort ambulant oder stationär behandelt wurden. Die Verletzungen seien aber dem Anschein nach vermutlich nicht schwer.