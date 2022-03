Staatsanwaltschaft Zweibrücken äußert sich außerdem zu Selbstjustiz-Anzeige : Neue Ermittlungen zur Juni-Bluttat in der Maxstraße

Hier unten in der Maxstraße ist die Bluttat nachts gegen vier Uhr am Samstag, 13. Juni, nach einem Streit zwischen mehreren Personen passiert. Foto: Jan Althoff

Zweibrücken Neun Monate nach den Messerstichen ist Entscheidung über Anklage noch offen. Ad acta gelegt hat die Staatsanwaltschaft eine Anzeige wegen Selbstjustiz-Drohung. Und der schwer verletzte 24-Jährige berichtet, welche Folgen die Tat bis heute für ihn hat.

Am 13. Juni 2021 war in der Zweibrücker Maxstraße ein junger Mann bei einer nächtlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Nach eigenen Angaben musste er in der Uniklinik Homburg drei Stunden lang operiert werden.

Der Fall auf offener Straße vor einer Kneipe hatte damals in Zweibrücken für großes Aufsehen gesorgt – und diente vergangenen Mittwoch auch als eine von mehreren Begründungen für den CDU-Antrag im Stadtrat, eine Videoüberwachung des benachbarten ZOB (Busbahnhof) prüfen zu lassen (wir berichteten).

„Um die Ermittlungen nicht zu gefährden“ hatte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am 16. Juni „auf absehbare Zeit“ eine Nachrichtensperre verhängt, in der gleichen Pressemitteilung aber ausführlich über alles informiert, was man veröffentlichen konnte.

Dauern die Ermittlungen immer noch an? Ja, mailt die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt auf Merkur-Nachfrage. Begründung: „Es wurden ergänzende polizeiliche Ermittlungen angeordnet. Im Hinblick darauf kann ich derzeit keine weiteren Details mitteilen.“ Sobald wie möglich werde sie die Presse aber weiter unterrichten.

Zufällig kurz nach der Merkur-Anfrage an die Staatsanwaltschaft meldete sich der Gestochene bei unserer Zeitung. Er schrieb, die lange Ermittlungsdauer belaste ihn sehr: „Nicht mal der seelische Schmerz kann mir erleichtert werden, weil es nicht zur Verhandlung kommt.“ Als körperliche Folge der Tat (er habe sechs Stiche erlitten) plagten ihn immer noch Schmerzen, er könne deshalb nicht arbeiten und habe dadurch mit seiner Familie auch finanzielle Sorgen.

Für die Merkur-Nachfrage zu der Tat in der Maxstraße an die Staatsanwaltschaft gab es auch einen aktuellen Anlass – eine weitere Stich-Gewalttat nur wenige Dutzende Meter vom damaligen Tatort entfernt. Am 12. Februar wurde ein 35-Jähriger auf dem Alexanderplatz durch einen Stich in den Rücken schwer (aber ebenfalls nicht lebensgefährlich) verletzt. Die Merkur-Berichte darüber nahm ein Mann aus dem persönlichen Umfeld des im Juni in der Maxstraße verletzten 24-Jährigen zum Anlass, um an diesen immer noch nicht ausermittelten Fall zu erinnern. Dabei verriet er etwas, was bislang öffentlich nicht bekannt war: Der Tatverdächtige (damals 19) nehme sich „sogar noch raus, zwei Wochen nach seiner Tat zur Polizei zu gehen und mich anzuzeigen, dass ich ihn überall in Zweibrücken suche, um das Gleiche mit ihm machen zu wollen, was er mit (...) gemacht hat, um gut aus der Sache rauszukommen“.

Was ist da dran? Hat es tatsächlich eine solche Anzeige gegeben? Und was waren die Folgen? Leitende Oberstaatsanwältin Weingardt bestätigt auf Merkur-Anfrage, eine (von ihr in der Antwort allerdings nicht näher identifizierte Person) habe eine Anzeige wegen „Bedrohung“ durch jemand aus dem Umfeld des Verletzten erstattet. Der Beanzeigte „soll gut einen Monat nach dem Geschehen in der Maxstraße ein Bild des mutmaßlichen Angreifers in einer Bar gezeigt haben und geäußert haben, dieser habe den 24-Jährigen „abgestochen“ und er selbst werde dasselbe mit dem Angreifer machen, fasst Weingardt die Anzeige zusammen.

Aber: „Diese Anzeige wegen Bedrohung wurde eingestellt.“ Der Beanzeigte „hatte bestritten, eine derartige Äußerung gemacht zu haben“. Weingardt schreibt weiter: „Die Einstellung des Verfahrens erfolgte im Hinblick auf eine zu erwartete Verurteilung“ des Beanzeigten „in einem anderen – nicht im Zusammenhang mit den Vorfällen stehenden – Verfahren“.

Über Aufrufe auf Facebook zur Selbstjustiz hatte der Merkur schon kurz nach der Tat berichtet: In dem sogenannten Sozialen Netzwerk wurde nach sogar nach Name und Bild des Messerstechers gefragt, um selbst tätig zu werden. Befeuert wurde die Aufregung auf Facebook dadurch, dass der Tatverdächtige nichtdeutscher Herkunft sein soll.

Laut damaliger Auskunft der Staatsanwaltschaft war der mutmaßliche Messerstecher zuvor strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. „Angesichts der unklaren Sachlage kam eine Inhaftierung des Heranwachsenden nicht in Betracht“, erklärte die Staatsanwaltschaft in der Pressemitteilung vom 16. Juni, warum sie keinen Haftbefehl beantragt hatte.