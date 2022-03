Merkur-Fotorätsel : Ostern ist nicht mehr weit

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Jede Menge freundlich lächelnde Osterhasen wurden hier angebracht. Wer genau hinschaut, sieht die bunten Langohren in diesem Ort an mehreren Ecken. Doch wo hat unsere Fotografin die österlichen Grüße entdeckt? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.