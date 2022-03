Merkur-Fotorätsel : Komposition  mit Dächern

„Dach vor Dach vor Dach“, könnte man einen Kunsttitel in dieses Bild dichten, wäre es ein Foto mit tieferem Sinn. Tatsächlich sollte dieses Fotorätsel aber recht einfach entschlüsselt werden, fahren doch täglich viele Menschen daran vorbei.

Aber ist es wirklich so einfach? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Erraten wurde unser voriges Rätsel: Das kleine Häuschen befindet sich am Spazierweg an der Stadt am Wasser, gleich neben dem Spielplatz. Als Erste wusste Meike Homberg die Lösung. nlg/Foto: nlg