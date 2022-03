„ZW vernetzt“ : Fahrrad-Rikscha kommt noch im März

So können Senioren noch in diesem Frühjahr durch die Natur in und um Zweibrücken kutschiert werden. Foto: Radeln ohne Alter/Radeln ohne Alter/Verein

Zweibrücken Viel schneller, als erwartet, können Senioren per Fahrrad-Rikscha durch Zweibrücken und Umgebung gefahren werden. Die erste Rikscha kommt im laufenden März. Jetzt werden schnell Piloten gesucht.

Unverhofft kommt oft und manchmal geht es schneller, als man denkt. So geschehen bei dem Rikscha-Projekt „Radeln ohne Alter – Wind in den Haaren“ von „ZW vernetzt“. Kaum hatte der Pfälzische Merkur darüber berichtet, dass sowohl Radler als auch Sponsoren gesucht werden, erreichte Initiatorin Birgit Sosson die freudige Nachricht von „Radeln ohne Alter Deutschland“: Der Bayerische Verein Retla übernimmt die Kosten für die erste Rikscha inklusive der Pilotenschulung! Überglücklich verkündet sie: „Schon sehr bald, wahrscheinlich Ende März, wird unsere erste RoA-ZW-Christiana-Rikscha durch Zweibrücken rollen!“

Jetzt wird es auch für die angehenden Rikscha-Piloten ernst. Bereits am Freitag, 1. April, wird die erste Gruppe von ihnen auf das noch unbekannte Gefährt eingeschult. Birgit Sosson berichtet: „Eine Delegation von „Radeln ohne Alter Deutschland“ wird uns hier in Zweibrücken besuchen und im Rahmen einer Kickoff-Veranstaltung fit machen für den Start.“ Sie ist ganz begeistert, dass die Finanzzusage jetzt im Frühjahr erfolgte und so das Rikscha-Projekt in dieser Frühlings- und Aufbruchstimmung gleich Fahrt aufnehmen kann.