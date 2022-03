Nachbar aus Oberauerbach mit Widerspruch gescheitert : Stadt weist Anwohner-Beschwerde über Spielplatz-Lärm zurück

Zweibrücken Einer der Nachbarn hatte sich Lärm durch die neue Seilbahn beschwert. Doch Rechtsausschuss und Jugendhilfeausschuss sehen dafür keinen Anlass.

Mit dem „Spielplatz Oberauerbach“ wurde am Mittwochabend kurzfristig ein neuer Punkt auf die Tagesordnung des Zweibrücker Jugendhilfeausschusses gesetzt. Denn um die Seilbahn auf dem 2021 komplett neu angelegten Spielplatz-Gelände in der Dorfmitte gibt es Krach.

Einer der Nachbarn nämlich stört sich am Lärm durch diese Seilrutsche. Sie sei nämlich zu nah an seinem Grundstück errichtet worden. Der Nachbar habe sich bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion in Neustadt (SGD Süd) beschwert und auch beim Stadtrechtsausschuss Widerspruch eingelegt, berichtete Bürgermeister Christian Gauf (CDU) dem Jugendhilfeausschuss.

Vergangenen Monat habe es einen Vor-Ort-Termin in Oberauerbach mit der SGD Süd gegeben. Gauf erläuterte, dem Wunsch des Anwohners, die Seilbahn an einer weiter entfernten Stelle aufzubauen, könne man nicht nachkommen: „In der Größe gibt es keinen Alternativstandort. Denn der Großteil des Grundstücks steht für die Renaturierung des Auerbachs zur Verfügung – und die Zuwegung wird benötigt, damit Lkw mal Material anfahren können.“

Gauf fügte noch „eine persönliche Anmerkung“ hinzu: „Ich finde es sehr schade, dass diese tolle Anlage in der Öffentlichkeit nicht so gut wegkommt, wie sie das verdient hat. Da gibt es teils in der Presse und in sozialen Netzwerken merkwürdige Anwürfe.“ Der vergangenen Juli eröffnete Spielplatz werde „rege genutzt, ich bin froh, dass wir es genau so umgesetzt haben“, wie es Thomas Hoyer (UBZ) im November 2020 dem Jugendhilfeausschuss vorgestellt habe. Eine weitere besondere Attraktion außer der Seilbahn ist eine Piratenschiff-Kletteranlage mit langer Rutsche.