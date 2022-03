Merkur-Fotorätsel : Alte Bekannte aus Bikini Bottom

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Einige Garagen dienen in Zweibrücken nicht nur als trockener Fahrzeugunterstand, sondern auch als Darstellungsfläche. So wurde auch diese Garage zum Bemalen benutzt, dieses Mal ziert sie die Unterwasserwelt einer bekannten Fernseh-Zeichentrickserie. Aber wo treibt der Schwammkopf mit seinen Freunden sein Unwesen? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.