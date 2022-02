Merkur-Fotorätsel : Historisch wertvolle Brüstung

Wo hat unsere Mitarbeiterin nur dieses Fotomotiv aufgespürt?

Hach ja, die wenigsten, die einen Balkon am Haus haben, haben wohl auch solch ein herrschaftliches Balkongeländer. Nun ja, in diesem Fall gehört es ja auch zu einem Gebäude, das einen geschichtsträchtigen Ort beherbergt. Nur welcher und wo? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.