Nach 19 Jahren als Geschäftsführer: Rainer Redinger geht : Abrupter Wechsel in der Führung von TLT-Turbo

Zweibrücken Abrupter Führungswechsel bei TLT-Turbo in Zweibrücken: Das Unternehmen, weltweiter Anbieter von Ventilatoren und -systemen, gibt bekannt, dass Rainer Redinger „mit sofortiger Wirkung nicht mehr Geschäftsführer von TLT-Turbo ist“.

Wie TLT-Turbo weiter mitteilte, wird Matthias Adamy, bisheriger Vice President of Process Fans and Services die Position des Geschäftsführers an der Seite des chinesischen Geschäftsführers Xiongfei Zhao übernehmen. Die Mitarbeiter seien bereits am 10. Februar über den offiziell zum 15. Februar eingeleiteten Wechsel informiert worden. Redinger war viele Jahre dem Unternehmen verbunden. Seine Tätigkeit bei TLT-Turbo begann er 1993 und wurde 2003 zum Geschäftsführer ernannt.