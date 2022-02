Gewobau sucht Mieter für Bankgebäude : Entwicklungsbüro statt Bankschalter

Zweibrücken Die Gewobau sucht nach einem Mieter für das ehemalige Gebäude der Hypovereinsbank in der Hauptstraße.

Das Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 52 mitten in der Zweibrücker Fußgängerzone hat den Eigentümer gewechselt – und zwar bereits Anfang des Jahres, wie jetzt bekannt wurde. „Wir haben das Haus am 1. Januar dem privaten Eigentümer abgekauft“, bestätigte Jörg Eschmann, der Geschäftsführer der Gesellschaft für Wohnen und Bauen (Gewobau), unserer Zeitung. „Es ist eines der attraktivsten und ein auch von der Mühlstraße her zugängliches Gebäude in der Fußgängerzone.“ Das Haus sei „gut renoviert, und man muss wenig Geld investieren“, begründete Eschmann die Entscheidung seiner städtischen Gesellschaft für den Erwerb des leerstehenden Gebäudes. Zwar war die Hypovereinsbank noch bis Ende vergangenen Jahres Mieter, ihre Filiale hatte das Kreditinstitut aber bereits im August 2020 geschlossen (wir berichteten). Zum Kaufpreis wollte der Gewobau-Chef keine Angaben machen.

Möglicherweise sind die 280 Quadratmeter Gewerbefläche für eine neue Art des Arbeitens und Verkaufens vorgesehen, wie es Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) in seiner jüngsten Neujahrsansprache angedeutet hatte (wir berichteten). Darin hieß es: „Ein Thema, das vielfältig im Rahmen der Veränderung der Arbeitswelt diskutiert wird und das in den größeren Städten bereits Realität geworden ist, ist das Thema flexible Geschäftsräume. Wir werden dieses Jahr in diesem Zusammenhang einen Piloten wagen und in zentraler Lage Shared-Workspace-Kapazitäten und zwei Mikro-Pop-up-Stores anbieten.“ Zur Erläuterung: Pop-up Stores (to pop up: plötzlich auftauchen) sind zeitlich befristet betriebene Läden. Das Warenangebot entspricht meist dem einer Boutique, kann aber auch einem Lagerverkauf ähneln. Auch Dienstleistungsunternehmen nutzen dieses Konzept. Dabei kann eine Geschäftsfläche an einem Tag den Pop-up-Verkauf beherbergen und einen Tag oder Wochen später bereits wieder anderweitig genutzt sein. Weil potenzielle Kunden damit rechnen müssen, dass der Verkauf schon am nächsten Tag beendet ist, werden sie zum schnellen Besuch des Geschäfts und spontanen Kauf angeregt.