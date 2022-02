Projekt „Unterkünfte für Fledermäuse“ : Ein Dankeschön „für dieses tolle Umfeld“

Fledermaus-Fan Eva Hein unterstützt die faszinierenden Tiere mit Fledermaus-Hotels entlang der Steinhauser Straße in Zweibrücken. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Eva Hein setzt sich mit mehreren Unterstützern für das Projekt „Unterkünfte für Fledermäuse“ entlang der Steinhauser Straße in Zweibrücken ein.

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So sieht es auch Eva Hein. Die Zweibrückerin hat das Projekt „Unterkünfte für Fledermäuse“ im Quartier Soziale Stadt entlang der Steinhauser Straße initiiert und auf den Weg gebracht. Unterstützt wird sie dabei von der GeWoBau, dem kommunalen Wohnungsunternehmen der Stadt Zweibrücken, und wirkt in Gemeinschaft mit dem Biotopia-Team des DRK Zweibrücken und dem Naturschutzbund (Nabu).

„Ich arbeite bei der GeWoBau und wohne auch bei der GeWoBau gegenüber dem Quartierstreff an der Ontariostraße. Hier ist es so schön grün, so viele Bäume und Sträucher, die Hochbeete von Biotopia und der Außensitz. Ich wollte mich für dieses tolle Umfeld bedanken“, erklärt die 39-jährige Sozialbetreuerin ihre Motivation für das Engagement.