Landfrauen-Verein Rimschweiler : Häkeln und Nähen macht zusammen mehr Spaß

Selina Loch lernt von Doris Pirrung das Häkeln, während Karin Leiner an ihrem Englischen Garten stickt. Foto: Cordula von Waldow

Rimschweiler Das erste Handarbeitscamp der Rimschweiler Landfrauen war ein voller Erfolg. Teenies machten kraftvoll unterstützt ihre ersten Gehversuche mit Häkelnadel oder Nähmaschine, Handarbeits-Freundinnen ließen sich bei anspruchsvollen Projekten unterstützen. Alle wünschen sich eine Fortsetzung.

An einem Samstag im Februar herrschte im Rimschweiler Bürgerstübchen rege Geschäftigkeit: Sieben Frauen und Teenager waren der Einladung der Landfrauen zu einem sogenannten Handarbeits-Bootcamp gefolgt. Auf zwei Tischen ratterten die Nähmaschinen, im anderen Eck wurde gehäkelt oder gestrickt.

Alice Welker nutzte die Gelegenheit, um sich beim Schneidern helfen zu lassen. Stoff für ein Kleid habe sie bereits seit rund acht Jahren zu Hause liegen. „Ich kann nähen“, erklärte die Zweibrückerin, doch ihr gelinge nicht, sich alleine auszumessen, um ihre Schnittmuster zu erstellen. Gerne war ihr Gastgeberin und Dozentin Susanne Jaenicke, behilflich. „Ich liebe Handarbeiten, schon als Mädchen in der Schule“, erklärte die Vereinsvorsitzende, als sie wenig später die unkooperative Nähmaschine von Sarah Görz untersuchte. Das gebraucht erstandene Stück wollte den Spulfaden nicht von unten hoch holen, nachdem das Probestück noch wunderbar funktioniert hatte. Selbst die Tipps von der ebenfalls erfahrenen, zweiten Dozentin Alexandra Loch brachten keine Lösung.

„Wenn ihr das noch mal macht, komme ich wieder“, versprach Sarah Görz und packte betrübt ein. Sie hatte von dem Angebot ebenso aus der Ankündigung im Pfälzischen Merkur erfahren, wie Iris Weiß. Diese war ganz begeistert von der Gemeinschaft und lobte die „Zuversicht, die dadurch gerade in dieser Coronazeit“ entstehe. Sie ließ sich dabei helfen, die Häkelschrift in ihrer Designvorlage zu entziffern. Stolz zeigte sie den kleinen, blauen Häkelfisch, der als Applikation den Kinderpullover für das Enkelchen zieren soll, an dem sie gerade arbeitet.