Narren und Corona : Rundfahrt statt Fastnachts-Umzug

Zweibrücken Ein bisschen Karnevals-Normalität muss auch in Zeiten der Pandemie-Zeiten bewahrt werden, finden die Zweibrücker Fasenachts-Freunde.

Wir freuen uns auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Straßenrand, in Vorgärten, auf Balkonen und an Fenstern. Gleichzeitg appelieren wir an die Bevölkerung, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten. Die Fahrtstrecke ist etwa 30 Kilometer lang, da gibt es keinen Grund, sich an einer Stelle geballt zu versammeln. Es sollte für jeden ein geeigneter Platz mit Abstand zum Nachbar oder zur Nachbarin zur Verfügung stehen“, heißt es weiter.