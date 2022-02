Zweibrücken : Saatgut-Aktion von „ZW vernetzt“ und Stadtbücherei

1000 Saatgut-Tütchen gibt es in Zweibrücken abzuholen. Foto: Stadtbücherei Zweibrücken

Zweibrücken (red) Wie bereits im Herbst vergangenen Jahres angekündigt, gehen die Aktionen rund um die Themenwelt „Nachhaltigkeit“ der Stadtbücherei Zweibrücken in Kooperation mit der Umwelt-Bürgerinitiative „ZW vernetzt“ weiter.

Und weil der Frühling nicht mehr weit ist und viele blühende Orte ein wichtiger Beitrag zur ökologischen Vielfalt sind, wird es nun ganz besonders bunt: Seit Mittwoch werden in der Stadtbücherei und insgesamt elf Geschäften im Zweibrücker Stadtgebiet über 1000 Saatgut-Tütchen zum kostenlosen Mitnehmen für die Kundinnen und Kunden bereitgestellt. Jedes einzelne wurde von Mitgliedern von „ZW vernetzt“ mit viel Liebe gebastelt und mit Samen von 35 unterschiedlichen Blumensorten und circa 20 unterschiedlichen Gemüsesorten befüllt.

Langfristig streben die Initiatoren eine Saatgutbibliothek an, deren Ziel der Erhalt alter, samenfester Sorten ist. Samenfest bedeutet, dass die Pflanzensamen geerntet werden können und bei der nächsten Aussaat in der Regel den gleichen Ertrag erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es interessierte und fleißige Gärtnerinnen und Gärtner, denn der Ertrag aus den Samentütchen kann wiederum im Sommer/Herbst in der Stadtbücherei abgegeben werden, damit im darauffolgenden Frühjahr wieder wertvolles Saatgut bereitsteht.