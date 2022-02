Nach der Corona-Pause : Neustart fürs Kulturprogramm

Info

Unter der Rubrik „Kultur für Kinder“ hat die Jugendbücherei der Stadtbücherei ein tolles Veranstaltungsprogramm fürs Frühjahr auf die Beine gestellt. Interessierte Kinder dürfen sich über einige abwechslungsreiche Veranstaltungen freuen. Wie immer ist der Eintritt dabei frei.

Den Auftakt am Montag, 07.03., macht eine Freundschaftsgeschichte für Kinder ab 4 Jahren. Das Figurentheater Fex präsentiert mit „Nulli und Priesemut – Rolli Tom“ ein Familien-Theaterstück über Streit, Versöhnung und Anderssein. Die knuddeligen Freunde Nulli und Priesemut bekommen dabei Besuch von jemandem, der im Rollstuhl sitzt. Mit der neuen Situation konfrontiert müssen sie aber lernen, dass nur, weil jemand nicht laufen kann, man mit ihm trotzdem viel Spaß haben kann. Dauer: ca. 45 Minuten. Anmeldung ab 14.02.

Am Montag, 04.04., sind Spielbegeisterte zwischen 4 und 12 Jahren herzlich zu einem Spielenachmittag eingeladen. Gemeinsam mit dem Büchereiteam werden neue Spiele aus dem Bestand der Jugendbücherei getestet. Wer Lust hat mit uns zu zocken, kann sich ab dem 14.03. anmelden. Dauer: ca. 60 – 90 Minuten.

In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Thalia findet am Samstag, 23.04., die Bücherrallye zum Welttag des Buches statt. Zwischen 11 und 13 Uhr können sich interessierte Teilnehmer kniffligen Rätseln und Aufgaben stellen, die Bücherei bietet dabei einen der Zwischenstopps. Start ist um 11 Uhr an der Buchhandlung, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Um allen Mamas dieser Welt einer Liebeserklärung zu schenken, findet am Montag, 02.05. eine Konzertlesung zum Bilderbuch von Hélène Delforge und Quentin Grèbas „Mama – Maman“ statt. Auszugsweise werden in französischer Originalsprache und dann in der deutschen Übersetzung einzelne Texte vorgetragen. Mütter und Kinder ab 5 Jahren sind herzlich eingeladen der Liebeserklärung zu lauschen. Dauer: ca. 45 – 60 Minuten. Anmeldung ab 11.04.

Der Zweibrücker Kindertag am Samstag, 11.06., lockt die Jugendbücherei in die Wildnis der Stadt, wo sie gerne Besuch empfängt. Geplant ist ein buntes Programm, bei dem das Wetter hoffentlich mitspielt.

Damit schließlich alle Lesebegeisterten auch voller Spannung in den Lesesommer starten, gibt es am Montag, 11.07 eine gruselige Lesung mit einer kräftigen Prise Theater. Michael Hain präsentiert die „Gespensterjäger“ und gibt anschließend den Weg zur 1. Lesesommer-Ausleihe frei. Dauer: ca. 45 Minuten. Anmeldung ab 27.06.

Alle Veranstaltungen außer der Bücherrallye und dem Zweibrücker Kindertag finden in der Jugendbücherei der Stadtbücherei Zweibrücken, Hofenfelsstr. 53, statt und beginnen um 16 Uhr. Anmelden kann man sich zu den Öffnungszeiten in der Jugendbücherei: Di: 10 – 18 Uhr; Mi bis Fr 14 – 18 Uhr, telefonisch unter 06332-923940 oder per Mail über: jugendbuecherei@zweibruecken.de.