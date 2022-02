Zweibrücker Gemeinden feiern : WGT in der Kirche und am Bildschirm

Gerhardt Schmidt filmt das Anspiel von Doris Pirmann, Pfarrer Reiner Conrad und Botin Ines Beyerlein (v.l.) zur Bibelszene, die auch mit biblischen Erzählfiguren nachgestellt ist. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Die Zweibrücker Gemeinden bereiten sich auf den Weltgebetstag (WGT) vor, der am ersten Freitag im März gefeiert wird. Während die einen für ihren Live-Auftritt im Präsensgottesdienst proben, nehmen die anderen Liturgie, Lieder, Anspiele und Landinformationen auf für www.menscheninzweibruecken.de – so kann jeder mitfeiern: in der Kirche oder zuhause.

Die Corona-Zeit mit ihren vielfältigen Einschränkungen und daraus entstehenden Herausforderungen hat nicht nur manches blockiert, sondern andererseits auch einiges vorangetrieben. Einen sichtbaren Aufschwung genommen hat die Art der Weltgebetstagsarbeit in den Zweibrücker Gemeinden.

Die Feier des Weltgebetstags der Frauen, wie dieser vor über 100 Jahren eingeführte Festtag zur weltweiten Vernetzung und Stärkung insbesondere der Frauen und Mädchen in allen Ländern der Erde offiziell heißt, blickt in der ehemaligen Herzogstadt auf eine lange Tradition zurück: So wurden am ersten Freitag im März stets in mehreren Kirchen nach derselben Liturgie und mit denselben Liedern ökumenische Gottesdienst gefeiert. Doch erst seit dem vergangenen Jahr nicht nur live und in Präsenz, sondern auch online.

2021 hatten sich Gläubige aus diversen Gemeinden vereint, um einen Online-Gottesdienst mit möglichst vielfältigen Mitwirkenden sogar in verschiedenen Kirchen aufzunehmen. Dieses Jahr nun gibt es zum Weltgebetstag aus England, Wales und Nordirland sogar eine inhaltliche Steigerung. Die Gemeinde Ixheim hat die Gottesdienstfeier nach der Liturgie im Weltgetstagsheftchen aufgenommen und gibt unter anderem Einblick über verschiedene Frauenschicksale im Gastgeberland. Den ökumenischen Gottesdienst haben Katholiken, Protestanten und Mennoniten gestaltet. Die Lieder nach vielfach englischen Meldodien mit den von der Musikgruppe des Deutschen Weltgebetstagsteams selbst verfassten Texten rund um das Thema „Zukunftsplan Hoffnung“ wurden vom Ixheimer Kirchenchor „T(w)o Generations“ ebenfalls gefilmt und werden an den vorgesehenen Stellen eingespielt.

Doch damit nicht genug. Kameramann Wolfgang Schmidt hat in der protestantischen Gemeinde Rimschweiler eine, ebenfalls ökumenische und von allen Gemeindeteilen mit Rimschweiler, Mittelbach und Wattweiler mitgestaltete, Landvorstellung sowie das Anspiel zur Auslegung der Bibelstelle gefilmt. Rund 15 Frauen und Männer waren am Samstagnachmittag vier Stunden lang im Rimschweiler Gemeindehaus bei der Arbeit. Ausführlich berichteten sie über England, Wales und Nordirland zu den jeweils passenden Hintergrundbildern.

Das Anspiel führt in die Zeit zurück, in der die Bibelstelle Jeremia 29,1-2 spielt: Ein Bote bringt den aus ihrem Heimatland ins Babylonische Reich vertriebenen Israeliten einen Brief von Jeremia mit der Aufforderung, ihr Schicksal anzunehmen und sich in der Fremde heimisch zu machen.

Die Rimschweiler verteilen Glückstaschen mit WGT-Heftchen, Spendentütchen, der Titelbild-Karte, ein liebevoll gestaltetes Rezeptheftchen mit WGT-Rezepten aus Großbritannien sowie einem Film-Stick, damit die Frauen auch zu Hause mitfeiern können. Zu sehen sind die Filme auf www.menscheninzweibruecken.de.

Das Bibelanspiel sowie weitere Elemente setzt auch die Gemeinde Heilig Kreuz in ihrem WGT-Gottesdienst um. Wie im vergangenen Jahr in Präsenz am 4. März um 18 Uhr, diesmal in der eigenen Kirche. Bildeten bislang die Katholiken, die Protestanten von der Röntgenstraße sowie die Evangelisch-methodistische Gemeinde das Team, sind aus gesundheitlichen Gründen diesmal die Katholiken mit einer kleinen protestantischen Abordnung erfahrener WGT-Frauen am Start. Die Lieder erklingen von Orgel und Trompete oder CD, da die Maskenpflicht das Singen erschwert. Zum Ausklang wird im Kirchenraum englisches Käsegebäck angeboten.

Zur selben Uhrzeit lädt auch die Gemeinde St. Pirmin Bubenhausen-Ernstweiler-Wattweiler zu einem Präsenzgottesdienst ein. Es gelten die jeweils aktuellen Coronabestimmungen und eine Anmeldung im Pfarrbüro ist hilfreich.

Eine Postkarte zu dem nachgebauten Titelbild findet sich auch in der blauen Glückstasche, die in Rimschweiler verteilt wird. Foto: Cordula von Waldow