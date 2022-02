Zweibrücken verschont : Sturm „Zeynep“ richtet in Region wenig Schaden an

Sturm „Zeynep“ richtet in Region wenig Schaden an

Immer wieder mussten die Helfer der freiwilligen Feuerwehren am Wochenende deutschlandweit wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Die Stadt Zweibrücken hatte Glück - hier gab es keinen sturmbedingten Einsatz, erklärte die Feuerwache am Sonntagabend auf Merkur-Anfrage (Symbolfoto). Foto: dpa/Axel Heimken

Zweibrücken/Saarbrücken Rheinland-Pfalz und das Saarland haben die Stürme der vergangenen Tage vergleichsweise gut überstanden – größere Schäden richtete Orkantief „Zeynep“ nach bisherigen Erkenntnissen nicht an.

Die Feuerwehr in Zweibrücken sagte am Sonntagabend auf Anfrage, dass es in der Stadt über das Wochenende keinen sturmbedingten Einsatz gegeben habe.