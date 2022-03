Außerdem 383 Neuinfektionen im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz : Vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

Südwestpfalz Bis Mittwochmittag wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes seit dem Vortag 383 weitere positive Corona-Tests registriert. 98 dieser Fälle wurden aus Zweibrücken gemeldet, 16 aus Contwig, 5 aus Hornbach und Rieschweiler-Mühlbach, 4 aus Bechhofen, 3 aus Maßweiler, jeweils 2 aus Walshausen, Kleinbundenbach, Großbundenbach, Winterbach, Reifenberg und Battweiler sowie jeweils einer aus Rosenkopf und Kleinsteinhausen.

Zudem sind vier weitere Todesopfer im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. An einer SARS-CoV-2 Infektion verstarben zwei Männer zwischen 80 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Einer der Männer war dreifach geimpft der andere war ungeimpft. Ein weiterer Mann zwischen 70 und 75 Jahren aus Pirmasens ist ebenfalls an einer Corona-Infektion verstorben. Er war ein Bewohner der Villa Sertel und zweifach geimpft. Aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land verstarb eine Frau im Alter zwischen 80 und 85 Jahren an den Folgen einer Sars-CoV-2 Infektion, sie war Bewohnerin des Haus Bethanien und zweifach geimpft.

Positiv getestet wurden unter anderem zwei Betreuungskräfte der Kita Arche Noah in Contwig, eine Betreuungskraft in der Kindekrippe Apfelbäumchen in Zweibrücken, eine Betreuungskraft der Kinderkrippe Klitzeklein in Zweibrücken, ein Kind im Kita Fuchslöcher in Zweibrücken, eine Betreuungskraft in der Kita Kuckucksnest in Rieschweiler-Mühlbach sowie elf Bewohnerinnen und Bewohner des DRK Gästehauses in Zweibrücken.