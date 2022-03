Erste Ankünfte in Zweibrücken : Flüchtlinge aus Ukraine: Stadt lotet Hilfe aus

Zweibrücken Stadt und DRK prüfen Unterkünfte und Versorgungswege für womöglich bald in Zweibrücken eintreffende Flüchtlinge. Container auf Flugplatz derzeit nicht geeignet. DRK sieht große Spendenbereitschaft, warnt aber vor Hilfe in Eigenregie.

Der Krieg in der Ukraine treibt weltweit die Menschen um. Auch in Zweibrücken. Es sind bereits viele Bürger auf das DRK zugegangen mit der Frage, wie sie helfen können, freut sich DRK-Chef Hans Prager. Er bittet um Geduld, was das Ausloten von Hilfsmöglichkeiten anbelangt – und warnt zugleich davor, in Eigeninitiative tätig werden zu wollen.

Die Stadtverwaltung arbeitet derweil Hand in Hand mit dem DRK zusammen und bereitet sich auf die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine vor, wie Jens John, Sprecher des Rathauses, am Mittwoch auf Anfrage sagte. John sagte, die ersten Flüchtlinge seien bereits am Montag eingetroffen. „Es waren alles Menschen, die in Zweibrücken Verwandte haben und wohl bei diesen untergekommen sind – was ja die beste Lösung ist, so haben sie gleich vertraute Personen um sich.“