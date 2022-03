Herzog-Wolfgang-Realschule plus Zweibrücken : Positiv bleiben und Freude bereiten

Die beiden FSJlerinnen Leandra Gerguri und Saskia Trautmann mit ihrer Valentins-Überraschung für die Zweibrücker Herzog-Wolfgang-Realschule plus. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Schule kann ein Ort der Freude und Wertschätzung, des Miteinanders sein. Das beweisen Saskia Trautmann und Leandra Gerguri, die an der Zweibrücker Herzog-Wolfgang-Realschule plus ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren.

Von Cordula von Waldow

In der Halle der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in der Zweibrücker Mozartstraße hängen bunte Herzchenketten. Auf einer Pinnwand darunter prangt als Girlande „Happy Valentinsday“. „Die Girlande ist selbst gebastelt. Die Idee dazu hatten unsere FSJ-lerinnen Saskia und Leandra. Sie haben auch alle Klassenräume geschmückt“, erklärt Betreuungslehrerin Sarina Wolf.

Saskia Trautmann ist für ihr Freiwilliges Soziales Jahr an ihre ehemalige Schule zurückgekehrt. „Ich wollte nicht nur zwei Jahre Elternzeit machen, bevor ich meine Ausbildung beginne“, erzählt die junge Mutter eines knapp zweijährigen Töchterchens. Ihr Ziel ist ein Beruf im sozialen Bereich, etwa in der Kinderpflege. Die 22-Jährige strahlt: „Ich habe sehr viel Liebe zu Kindern.“ Sie will unter anderem „da sein, wenn Kinder jemanden zum Reden brauchen“. Sie selbst habe viel Hilfe gebraucht während ihrer Schulzeit und freut sich, das jetzt zurückzugeben. Etwa, indem sie Schülern im Unterricht hilft, den Stoff (besser) zu verstehen, ihnen Dinge erklärt, ihnen bei Aufgaben hilft.

Etwas, das auch Leandra Gerguri gefällt. Die 19-jährige Gymnasiastin aus Höchen trägt sich spätestens seit der Oberstufe mit dem Gedanke, Lehrerin zu werden. Allerdings sei sie sich noch unsicher gewesen und nutzt jetzt das über den Internationalen Bund IB vermittelte FSJ in der Schule, um die Arbeit mit Kindern zunächst in der Praxis zu erproben, um kein Studium abbrechen zu müssen, falls es doch nicht passt. Nach dem ersten Halbjahr bereits ist ihr klar: „Lehramt ist mein Plan B. Ich habe viel Freude am Umgang mit den Kindern, doch wenig Freude daran, sie zu unterrichten.“ Auch bei ihr sei Sozialarbeit die deutlich höhere Motivation.

Die beiden FSJlerinnen erstellen sich gemeinsam einen eigenen Stundenplan und begleiten in jeweils unterschiedlichen Klassen die Kinder zunächst im Unterricht, dann in der Ganztagsschule bei der Lernzeit, beim Essen sowie in den Arbeitsgemeinschaften. „Angeleitete Hilfstätigkeit“ nennt sich ihr Wirken. „Wir dürfen mittlerweile Kinder aus dem Unterricht nehmen, mit ihnen Deutsch lesen und sprechen üben“, berichten die beiden stolz. Sie freuen sich, dass neben Sarina Wolf auch viele andere Lehrer sie und ihr Wirken ernstnehmen und ihnen auf Augenhöhe begegnen.

Saskia Trautmann beschreibt: „Wir haben für jedes Kind, das Hilfe beim Deutschen Spracherwerb bekommt, einen eigenen Ordner angelegt und dokumentieren die Fortschritte.“

Im Team mit ihrer Betreuungs-Lehrerin setzen die beiden jungen Frauen soziale Projekte an der Schule um, die sie sich selbst ausgedacht haben. Das erste war gleich ein voller Erfolg: ein Poetry-Slam, für den sie jeweils alle Schüler einer Klasse motivieren konnten. „Die haben getextet in Deutsch, Englisch, auf Arabisch oder Türkisch und sich sogar getraut, ihre Werke vorzutragen“, skizziert Leandra Gerguri.

Besonders berührt waren beide von dem Mädchen, das dabei von seinem Schicksal berichtet hat. „Sie hat sich erst mir gegenüber geöffnet und dann sogar ihrem Lehrer gegenüber. Und sie war nicht die Einzige, bei der der Poetry-Slam diese Wirkung hatte“, erzählt Saskia Trautmann.

Beide FSJlerinnen werden mittlerweile häufig um vertrauliche Gespräche gebeten. „Wir Lehrer lernen unsere Schüler dadurch viel besser kennen und bekommen einen anderen Blick“, wertschätzt Sarina Wolf die wertvolle Wirkung für das soziale Miteinander an der Schule.

Etwas, das Leandra Gerguri ohnehin als besser einschätzt, als sie es zu ihrer Schulzeit erlebt habe. Auch das Weihnachtswichteln unter den Lehrern, das die beiden initiiert haben, kam gut an. Sie bestätigen: „Die meisten haben mitgemacht und alle haben sich wirklich sehr gefreut.“ So auch über die gelungene Valentins-Überraschung, für die sie gemeinsam mit Sarina Wolf ihre Freizeit geopfert und einen halben Sonntag lang vorbereitet haben. „Positiv bleiben, lächeln und anderen Freude bereiten“ lautet der Wahlspruch, den sie im Trio umsetzen.

Die FSJlerinnen erklären: „Es war ein Dankeschön, weil so viele bei unserer Rosen-Aktion mitgemacht haben.“ Dabei wurde angeboten, rote Rosen zu kaufen und mit einem netten Zettel zu Valentin zu verschenken. „Liebe“ betreffe ja nicht nur Paare, sondern auch Freunde oder gar Lehrer.

Mit der enormen Resonanz hätten die beiden allerdings nicht gerechnet: 200 Rosen, das Stück zu 1,50 Euro, wurden innerhalb der Schule verschenkt. „Selbst unser Hausmeister, Thomas Conrad, hat zehn Stück gekauft“, staunt das Duo.

Sarina Wolf findet besonders bereichernd, dass eine Aktion gleich eine weitere nach sich zieht. Denn durch einen günstigen Einkauf im Zehnerbund blieb so viel Geld übrig, um es für einen sozialen Zweck zu spenden. An der Auswahl durfte sich jeder, der wollte, beteiligen: alle Schüler, Lehrer, die Sekretärin, der Hausmeister, selbst die Reinigungskräfte.“ Gesiegt habe der Tierschutz und damit das Zweibrücker Tierheim knapp vor dem Ronald McDonald-Haus. 95 Euro werden dort demnächst übergeben.