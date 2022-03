Merkur-Fotorätsel : Zeigt her euer Baujahr

Zeigt her euer Baujahr

Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Die Jahreszahl, in der ein Haus erbaut wurde, findet man an neuen Häusern heute nicht mehr verewigt. Schade eigentlich. Aber die Frage ist ja, wo kann man das Alter dieses Hauses ablesen? Rätseln sie mit und schicken sie Ihre Lösung an merkur@pm-zw.de.