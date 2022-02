Rätseln Sie mit! : Wer will da nicht wieder Kind sein?

Wo wurde unser heutiges Motiv aufgenommen? Foto: Nadine Lang

Beim Anblick mancher Klettertürmchen, Hangelmöglichkeiten und Abenteuerluft, möchte man doch manchmal selbst am liebsten wieder Kind sein. In Zweibrücken gibt es so einige Spielmöglichkeiten, doch wo genau befindet sich diese?

Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.