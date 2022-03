Corona in der Südwestpfalz : Zweibrücken führt Inzidenzwert-Reihenfolge im Land an

Südwestpfalz Zudem gibt es neue Todesfälle, Infektionen in Kitas, Schulen und Heimen sowie aktuelle Hospitalisierungs-Zahlen.

Der Corona-Inzidenzwert war am Freitag in Rheinland-Pfalz nirgendwo so hoch wie in Zweibrücken. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) lag der Wert in Zweibrücken bei 1616,7, in Pirmasens bei 1321,3 sowie im Landkreis bei 1229,9. Die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ lag bei 6,79.

Positiv getestet wurden zwei Kinder im Kindergarten Spatzennest in Bechhofen, ein Kind im Kindergarten St. Laurentius und eine Betreuungskraft und zwei Kinder in der Kindertagesstätte Kita Arche Noah in Contwig, ein Kind im Kindergarten Großsteinhausen, ein Kind in der Kindertagesstätte Schwalbennest in Höheischweiler, je eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Ludwigswinkel, der Kindertagesstätte Rappelkiste Fehrbach und dem Kindergarten Windsberg in Pirmasens sowie der Kindertagesstätte in Wallhalben, ein Kind im Kindergarten Wiesbach, sowie je einer Betreuungskraft in den Kindertagesstätten Fuchslöcher und Pusteblume Oberauerbach in Zweibrücken. Mit Vorliegen des positiven Ergebnisses aus PoC- oder PCR-Test müssen sie für zehn Tage ab dessen Abstrichdatum in Quarantäne. Ab dem achten Tag können sie sich, wie eventuell ungeimpfte Haushaltsangehörige, freitesten lassen. Die Kontakte in der Einrichtung können sich bereits mit Bekanntwerden des positiven Testergebnisses freitesten lassen. Die Regelung für Schüler und Kinder in Tageseinrichtungen gilt unberührt von den aktuellen Änderungen.