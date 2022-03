UBZ prüft nach „Zeynep“ : Baumkolonne sieht nach Stürmen nur geringe Schäden in der Stadt

Baumkolonne sieht nach Stürmen nur geringe Schäden in der Stadt

Einer der mächtigsten Bäume der Rosenstadt – die alte Platane am Bahnhofsplatz, vor dem Gebäude der ehemaligen Post. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken „Zeynep“ ist schon wieder so gut wie vergessen. Der Sturm sorgte vor rund zwei Wochen deutschlandweit für Probleme. Vor allem den Norden traf es hart. Aber auch in unserer Region gab es hunderte Einsätze, vor allem wegen umgestürzter Bäume, Zweibrücken kam glimpflich davon.

Die fünf Mitarbeiter starke Kolonne war zuletzt damit beschäftigt, die Bäume in der Stadt in Augenschein zu nehmen. Wie der UBZ auf Anfrage mitteilt, fällt das Ergebnis erfreulich aus. „Was uns bisher bekannt ist, dürften die Bäume im Allgemeinen nicht gelitten haben“ bilanziert der UBZ mit Blick auf Zeynep und vorangegangene Stürme seit Jahresbeginn. „Nur auf dem Waldfriedhof konnten an 3 Bäumen stärkere Astbrüche festgestellt werden. Ansonsten kam es (wie bei jedem stärkeren Sturmereignis) vermehrt zu herabfallendem Totholz im Feinastbereich (Äste mit einem Durchmesser über 1 bis 3 Zentimeter)“, teilt der UBZ mit.